Установлена личность убитого на ГЭС-2 подростка

22 мая 2017, 17:37 Комментарии

Накануне, примерно в 21:00, в Аламединском районе Чуйской области на 15-летнего подростка было совершено нападение. Школьнику были нанесены 17 ножевых ранений, от которых он скончался в машине скорой помощи.

Следствию удалось установить личность погибшего. Им оказался ученик 8-го класса школы №1 села Лебединовка, 2001 года рождения. Как сообщается, подросток выехал на своем из дома примерно в 20:00. Спустя примерно полтора часа его обнаружили с ножевыми ранениями. Подростка решено было госпитализировать в ближайшую больницу, однако в машине скорой помощи 15-летний школьник скончался.

"Подросток шел окровавленный по дороге. Его увидели соседи и повезли в больницу. По дороге им встретилась карета скорой помощи, куда и пересадили пострадавшего. Однако по дороге мальчик скончался", – из показаний очевидцев.

Врачи доставили тело подростка в морг. Возбуждено уголовное дело. Оперативники отрабатывают все версии и мотивы убийства школьника. Возможно, причиной убийства школьника стало ограбление.