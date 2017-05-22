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Установлена личность убитого на ГЭС-2 подростка

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/ustano...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427424-ru.html

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Близ Бишкека нашли тело 15-летнего подростка с ножевыми ранениями

На ГЭС-2 зарезали 15-летнего подростка

22 мая 2017, 17:37       Комментарии

Накануне, примерно в 21:00, в Аламединском районе Чуйской области на 15-летнего подростка было совершено нападение. Школьнику были нанесены 17 ножевых ранений, от которых он скончался в машине скорой помощи.
Следствию удалось установить личность погибшего. Им оказался ученик 8-го класса школы №1 села Лебединовка, 2001 года рождения. Как сообщается, подросток выехал на своем из дома примерно в 20:00. Спустя примерно полтора часа его обнаружили с ножевыми ранениями. Подростка решено было госпитализировать в ближайшую больницу, однако в машине скорой помощи 15-летний школьник скончался.
"Подросток шел окровавленный по дороге. Его увидели соседи и повезли в больницу. По дороге им встретилась карета скорой помощи, куда и пересадили пострадавшего. Однако по дороге мальчик скончался", – из показаний очевидцев.
Врачи доставили тело подростка в морг. Возбуждено уголовное дело. Оперативники отрабатывают все версии и мотивы убийства школьника. Возможно, причиной убийства школьника стало ограбление.

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