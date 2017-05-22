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Футбол: "Алай" одолел "Дордой" и уверенно лидирует на чемпионате КР

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360248_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427423-ru.html

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22 мая 2017, 17:17       Комментарии

Центральным матчем седьмого тура чемпионата Кыргызстана стала игра между Бишкекским "Дордоем" и "Алаем". Он прошел на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке.
В первом тайме активнее на опасные моменты были хозяева, однако они не смогли воспользоваться шансом. На 34-й минуте матча Акрам Умаров открыл счет и в очередной раз оформил гол головой. Тем самым он вывел "Алай" вперед - 0:1.
Во втором тайме зрители увидели еще один забитый гол - в этот раз в ворота "Дордоя" в исполнении Аброра Кыдыралиева - 0:2.
Однако гостям не удалось удержать свои ворота сухими, дордоевцы все же сумели сократить счет на 77-й минуте в исполнении Анатолия Власичева.
Итоговый счет матча 1:2 в пользу "Алая".
Победа над принципиальным соперником дала ошанам заработать три очка и оторваться от ближайшего преследователя на столько же очков. В турнирной таблице чемпионата по итогам семи туров на счету ошан 19 очков, на втором месте идет "Абдыш-Ата" (Кант), у которой 16 очков, а "Дордой" находится на третьем месте с 11-ю очками.
Отметим, в этом году в высшем дивизионе чемпионата Кыргызстана участвует шесть клубов, кроме этих трех лидеров на четвертой строчке идет столичная "Алга" (5 очков), затем кочкор-атинский "Нефтчи" (5 очков) и "Кара-Балта" (3 очка).

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