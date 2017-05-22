Футбол: "Алай" одолел "Дордой" и уверенно лидирует на чемпионате КР

22 мая 2017, 17:17 Комментарии

Центральным матчем седьмого тура чемпионата Кыргызстана стала игра между Бишкекским "Дордоем" и "Алаем". Он прошел на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке.

В первом тайме активнее на опасные моменты были хозяева, однако они не смогли воспользоваться шансом. На 34-й минуте матча Акрам Умаров открыл счет и в очередной раз оформил гол головой. Тем самым он вывел "Алай" вперед - 0:1.

Во втором тайме зрители увидели еще один забитый гол - в этот раз в ворота "Дордоя" в исполнении Аброра Кыдыралиева - 0:2.

Однако гостям не удалось удержать свои ворота сухими, дордоевцы все же сумели сократить счет на 77-й минуте в исполнении Анатолия Власичева.

Итоговый счет матча 1:2 в пользу "Алая".

Победа над принципиальным соперником дала ошанам заработать три очка и оторваться от ближайшего преследователя на столько же очков. В турнирной таблице чемпионата по итогам семи туров на счету ошан 19 очков, на втором месте идет "Абдыш-Ата" (Кант), у которой 16 очков, а "Дордой" находится на третьем месте с 11-ю очками.

Отметим, в этом году в высшем дивизионе чемпионата Кыргызстана участвует шесть клубов, кроме этих трех лидеров на четвертой строчке идет столичная "Алга" (5 очков), затем кочкор-атинский "Нефтчи" (5 очков) и "Кара-Балта" (3 очка).