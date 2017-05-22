4G LTE от MegaCom запущен еще в 14 селах Кыргызстана

22 мая 2017, 17:20 Комментарии

MegaCom продолжает развитие сети 4G LTE, модернизируя существующие базовые станции и устанавливая новые. Благодаря планомерной работе специалистов технического отдела, с марта этого года современной технологией могут пользоваться жители 14 сел:

Чуйская область: с. Чуй

Баткенская область: с. Уч-Коргон и с. Кызыл-Кия

Ошская область: с. Араван (Алля-Анаровский айыльный округ), с. Араван (С. Юсуповский айыльный округ), с. Агроном, с. Кочубаево, с. Кукалапаш, с. Телейкен (Чек-Абадский айыльный округ), с. Сасык-Ункюр, с. Аччи, с. Арап, с. Кесов и с. Чертик.

Компания не забывает и об усовершенствовании уже установленных базовых станций. В значительной степени был улучшен сигнал в городе Бишкек. Высокоскоростным мобильным интернетом в сети 4G пользуются абоненты мега-сети в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Талас, Чолпон-Ата, Каракол, Кант, Кара-Балта, Токмак и Кара-Суу, а также абоненты 32 сел Чуйской области, 19 сел Ошской области, 7 сел Иссык-Кульской области и два села в Джалал-Абадской области.

При подключении к 4G LTE от MegaCom убедитесь, что ваше устройство и SIM-карта поддерживают LTE. Наберите бесплатную команду *460. В случае если после набора команды *460 система ответит "Замените SIM-карту", обратитесь в ближайший Центр продаж и обслуживания или Фирменный салон компании, где вашу старую SIM-карту обменяют на новую формата 4G LTE абсолютно бесплатно.

Почувствуй настоящую скорость с 4G LTE от MegaCom!

В центре внимания