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4G LTE от MegaCom запущен еще в 14 селах Кыргызстана

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360279_4g...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427422-ru.html

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4G LTE от MegaCom запущен еще в 14 селах Кыргызстана

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22 мая 2017, 17:20       Комментарии

MegaCom продолжает развитие сети 4G LTE, модернизируя существующие базовые станции и устанавливая новые. Благодаря планомерной работе специалистов технического отдела, с марта этого года современной технологией могут пользоваться жители 14 сел:
Чуйская область: с. Чуй
Баткенская область: с. Уч-Коргон и с. Кызыл-Кия
Ошская область: с. Араван (Алля-Анаровский айыльный округ), с. Араван (С. Юсуповский айыльный округ), с. Агроном, с. Кочубаево, с. Кукалапаш, с. Телейкен (Чек-Абадский айыльный округ), с. Сасык-Ункюр, с. Аччи, с. Арап, с. Кесов и с. Чертик.
Компания не забывает и об усовершенствовании уже установленных базовых станций. В значительной степени был улучшен сигнал в городе Бишкек. Высокоскоростным мобильным интернетом в сети 4G пользуются абоненты мега-сети в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Талас, Чолпон-Ата, Каракол, Кант, Кара-Балта, Токмак и Кара-Суу, а также абоненты 32 сел Чуйской области, 19 сел Ошской области, 7 сел Иссык-Кульской области и два села в Джалал-Абадской области.
При подключении к 4G LTE от MegaCom убедитесь, что ваше устройство и SIM-карта поддерживают LTE. Наберите бесплатную команду *460. В случае если после набора команды *460 система ответит "Замените SIM-карту", обратитесь в ближайший Центр продаж и обслуживания или Фирменный салон компании, где вашу старую SIM-карту обменяют на новую формата 4G LTE абсолютно бесплатно.
Почувствуй настоящую скорость с 4G LTE от MegaCom!
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