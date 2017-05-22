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В Турции пилоту, сбившему российский бомбардировщик, дали 5 лет

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360280_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427421-ru.html

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22 мая 2017, 17:24       Комментарии

Суд турецкого Измира приговорил гражданина Турции Альпарслана Челика, ранее взявшего на себя ответственность за убийство российского пилота Олега Пешкова, к пяти годам тюремного заключения за незаконное владение оружием, передает Би-би-си.
"Суд не рассматривал дело о причастности Челика к гибели российского летчика Пешкова, расследование по нему продолжается", - сказал адвокат Челика Мурат Устюндаг в интервью РИА "Новости".
Челик и 18 других подсудимых обвинялись в незаконном хранении и ношении оружия.
Их задержали 31 марта прошлого года в одном из ресторанов, у задержанных были изъяты автомат и два пистолета с патронами.
Российская пресса называла Челика одним из лидеров турецкой радикальной националистической организации "Серые волки". Он заявлял, что стрелял по пилоту сбитого Су-24 Олегу Пешкову, когда тот спускался с парашютом.
Самолет российских ВКС, участвовавший в военной операции в Сирии, был сбит на сирийско-турецкой границе 24 ноября 2015 года турецким истребителем. Командир экипажа Олег Пешков погиб, штурмана спасли.
После ареста Челик заявил, что не убивал российского летчика и приказывал своим сообщникам не стрелять в Пешкова во время катапультирования.

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