Сегодня: анонсирован суд над Текебаевым, убийство подростка, ждем дождей

22 мая 2017, 17:30 Комментарии

Анонсирована дата начала процесса над лидером "Ата Мекена". Первое заседание по коррупционному делу Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова назначено Первомайским районным судом на 5 июня. Председательствовать на слушаниях, по данным отечественных СМИ, будет судья Айбек Эрнис уулу.

Напомним, депутат Текебаев обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере. По данным следствия, политик получил от российского бизнесмена Леонида Маевского миллион долларов за обещание содействовать в установлении контроля над сотовой компанией MegaCom. Окончательные обвинения Омурбеку Текебаеву было предъявлено по статье 303-УК КР ("Коррупция"). В ГКНБ неоднократно подчеркивали, что в ходе следствия были получены неопровержимые доказательства вины лидера партии "Ата Мекен".

Убийство подростка. 15-летнему парню нанесли 17 ножевых ранений в районе ГЭС–2. Погибший был учеником восьмого класса Лебединовской школы №1. Он выехал вечером из дома на велосипеде, через некоторое время очевидцы увидели, как окровавленный парень идет по дороге. На попутке его повезли в ближайшую больницу, по дороге передали врачам "скорой". До клиники школьника не довезли.

В милиции пока воздерживаются от комментариев, ссылаясь на тайну следствия. Однако в МВД дали понять, что оперативные работники и следственные группы отрабатывают несколько версий случившегося. Изучаются и обобщаются все обстоятельства, связанные с гибелью молодого человека. Подозреваемые пока не задержаны. Никакие другие подробности убийства не сообщаются.

Массовое отключение света за долги. "Северэлектро" намерено применить санкции сразу в отношении 2,5 тысячи абонентов, просрочивших платежи. Самая радикальная и в то же время эффективная мера воздействия будет применена дистанционно, доступность такой опции обеспечивают "умные счетчики".

Выбивание долгов с неплательщиков путем массовых отключений проводится уже не первый раз. Энергетики напоминают абонентам, что плата, произведенная через терминалы, появляется в базе данных моментально в режиме реального времени. Электроснабжение потребителей, прерванное из-за несвоевременных платежей, возобновляется сразу после полного погашения задолженности.

Реконструкция столичного ипподрома. Правительство планирует увеличить вместимость спортивного сооружения для проведения скачек и других конных состязаний до 10 тысяч человек. На совещании у премьер-министра Сооронбая Жээнбекова представлены эскизы того, как будет выглядеть объект после модернизации.

Напомним, недавно проходившие на ипподроме "Ак-Кула" соревнования вызвали множество нареканий среди любителей конноспортивных состязаний. Во-первых, само сооружение находится в удручающем состоянии и требует ремонта. Во-вторых, крайне ограничена вместимость трибун, поэтому зрители, которые не смоли пройти на ипподром, наблюдали за скачками с заборов, фонарных столбов и даже с мачт для освещения. После потока негативных отзывов власти приняли решение о необходимости проведения масштабной реконструкции.

Второе золото за пару недель. Айсулуу Тыныбекова, выигравшая недавно титул чемпионки Азии по борьбе, теперь поднялась на высшую ступень пьедестала почета на Исламских играх солидарности, проходящих в Баку. Успех нашей спортсменки бурно отмечают болельщики, которые чрезвычайно активны в социальных сетях. Наверняка такое событие не останется незамеченным и со стороны руководства республики.

В финальной схватке кыргызстанка боролась с хозяйкой ковра, представительницей Азербайджана Аленой Колесник. Наша спортсменка хоть и не смогла уложить соперницу на лопатки, преимущество Тыныбековой было неоспоримым. Поединок, принесший нам золото, закончился со счетом 5:3. И это уже вторая высшая награда Айсулуу на крупных международных состязаниях за последние две недели.

Завтра возможны дожди. Гидрометцентр Кыргызстана распространил прогноз погоды на ближайшие три дня. Во вторник и четверг в столице ожидаются кратковременные дожди с грозами. Несколько снизится температура воздуха, она пока не будет подниматься выше 30 градусов, чему будет способствовать облачность.

В то же в время, согласно долгосрочному прогнозу, размещенному на сайте Gismeteo, погода на территории республики будет неустойчива вплоть до конца текущей недели. Синоптики ожидают дожди с грозами до воскресенья, но осадки уже не будут чрезвычайно обильными и время от времени в небе будет появляться солнце.