Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.36 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

4G LTE от MegaCom запущен еще в 14 селах Кыргызстана4G LTE от MegaCom запущен еще в 14 селах КыргызстанаФутбол: "Алай" одолел "Дордой" и уверенно лидирует на чемпионате КРФутбол: "Алай" одолел "Дордой" и уверенно лидирует на чемпионате КР

Сборная Кыргызстана заняла 10 место в медальном зачете Игр исламской солидарности в Баку

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sbornaia-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427419-ru.html

Похожие новости

4G LTE от MegaCom запущен еще в 14 селах Кыргызстана

На юге Кыргызстана произошло землетрясение

Кыргызстанские бойцы стали первыми на Чемпионате Азии по MMA

4G LTE от MegaCom запущен еще в 14 селах Кыргызстана

На юге Кыргызстана зафиксировано еще одно землетрясение

22 мая 2017, 17:19       Комментарии

Бишкек, 22 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Сборная Кыргызстана заняла 10 место в медальном зачете Игр исламской солидарности в Баку (Азербайджан). Об этом сообщается на официальном сайте Игр.
Отметим, Исламские игры прошли с 12 по 22 мая при участии спортсменов из 54 стран мира, которые боролись за медали в 21 виде спорта.
В активе сборной Кыргызстана всего 17 медалей - 4 золота, 5 серебра и 8 бронзовых наград.
Обладателями "золота" стали Юрий Краковецкий (100 кг) по дзюдо, Каныбек Жолчубеков (59 кг) по греко-римской борьбе, Муслим Евлаев (74 кг) по вольной борьбе и Айсулуу Тыныбекова (58 кг) по женской борьбе.
Обладателями серебряной медали по греко-римской борьбе стали Жанат Кыйлыбаев (66 кг), Руслан Царев (71 кг) Үзүр Жусупбеков (98 кг), а также Алибек Осмонов (61 кг) по вольной борьбе и Туратбек Сулайманбек(48 кг) по ушу.
Бронзу выиграли дзюдоисты Отар Бестаев (60 кг), Бектур Рысмамбетов (73 кг) Владимир Золоев (81 кг), также Дарья Таланова (200 метр, брасс) по плаванию, Кайрат Туголбаев (75 кг) по греко-римской борьбе, легкоатлетка Дарья Маслова (5000 м), женская сборная по волейболу и по женской вольной борьбе Айпери Медет кызы (75 кг).

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум