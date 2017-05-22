22 мая 2017, 17:19 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Сборная Кыргызстана заняла 10 место в медальном зачете Игр исламской солидарности в Баку (Азербайджан). Об этом сообщается на официальном сайте Игр.

Отметим, Исламские игры прошли с 12 по 22 мая при участии спортсменов из 54 стран мира, которые боролись за медали в 21 виде спорта.

В активе сборной Кыргызстана всего 17 медалей - 4 золота, 5 серебра и 8 бронзовых наград.

Обладателями "золота" стали Юрий Краковецкий (100 кг) по дзюдо, Каныбек Жолчубеков (59 кг) по греко-римской борьбе, Муслим Евлаев (74 кг) по вольной борьбе и Айсулуу Тыныбекова (58 кг) по женской борьбе.

Обладателями серебряной медали по греко-римской борьбе стали Жанат Кыйлыбаев (66 кг), Руслан Царев (71 кг) Үзүр Жусупбеков (98 кг), а также Алибек Осмонов (61 кг) по вольной борьбе и Туратбек Сулайманбек(48 кг) по ушу.

Бронзу выиграли дзюдоисты Отар Бестаев (60 кг), Бектур Рысмамбетов (73 кг) Владимир Золоев (81 кг), также Дарья Таланова (200 метр, брасс) по плаванию, Кайрат Туголбаев (75 кг) по греко-римской борьбе, легкоатлетка Дарья Маслова (5000 м), женская сборная по волейболу и по женской вольной борьбе Айпери Медет кызы (75 кг).