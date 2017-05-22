Кыргызстанские бойцы стали первыми на Чемпионате Азии по MMA

22 мая 2017, 17:05 Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. Кыргызстанские бойцы стали первыми в общекомандном зачете Чемпионата Азии по смешанным единоборствам (MMA).

В первенстве, состоявшемся в Оше, приняли участие лучшие бойцы стран Азии и Кыргызстана.

В результате первое место в общекомандном зачете завоевала отечественная сборная с шестью золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями. На втором месте команда Китая с тремя золотыми, одной серебряной и четырьмя бронзовыми наградами. Третье место у казахстанцев - 2 серебра и 4 бронзы.

Победители получили пояса чемпионов Азии по ММА, медали и международные сертификаты.

Чемпионат проходил в восьми весовых категориях среди мужчин и в двух среди женщин. Всего состязалось более 60 бойцов из семи стран.