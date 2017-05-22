Бус упал на бок по дороге в Кара-Балту — кадры с места ДТП

22 мая 2017, 17:14 Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. На трассе Бишкек - Кара-Балта столкнулись бус и грузовик, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.

По его словам, ДТП произошло примерно в 13.30 в районе села Садового. Столкнулись ГАЗ-53 и пассажирский микроавтобус.

© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуНа трассе Бишкек — Кара-Балта столкнулись бус и грузовик В пресс-службе патрульной милиции ГУВД Чуйской области информацию подтвердили.

"Водитель грузовика ехал в западном направлении. Когда он собирался поворачивать налево, сзади в него врезался бус. Благо у водителя маршрутки был выходной и в салоне пассажиров не оказалось", - проинформировали в пресс-службе.

Госпитализировали только водителя буса, который через время вернулся на место ДТП. Водитель грузовика не пострадал.

На месте работают сотрудники патрульной службы.

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