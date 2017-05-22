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Бус упал на бок по дороге в Кара-Балту — кадры с места ДТП

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427416-ru.html

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22 мая 2017, 17:14       Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. На трассе Бишкек - Кара-Балта столкнулись бус и грузовик, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.
По его словам, ДТП произошло примерно в 13.30 в районе села Садового. Столкнулись ГАЗ-53 и пассажирский микроавтобус.
© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуНа трассе Бишкек — Кара-Балта столкнулись бус и грузовик В пресс-службе патрульной милиции ГУВД Чуйской области информацию подтвердили.
"Водитель грузовика ехал в западном направлении. Когда он собирался поворачивать налево, сзади в него врезался бус. Благо у водителя маршрутки был выходной и в салоне пассажиров не оказалось", - проинформировали в пресс-службе.
Госпитализировали только водителя буса, который через время вернулся на место ДТП. Водитель грузовика не пострадал.
На месте работают сотрудники патрульной службы.
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