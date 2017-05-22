Мэрия выплатила бишкекчанину 2300 сомов за проколотую шину

22 мая 2017, 17:05 Комментарии

Мэрия выплатила бишкекчанину Бакытбеку Абдуллаеву 2300 сомов за проколотую шину. Об этом молодой человек сообщил на своей странице в Фейсбуке.

На то, чтобы получить от мэрии компенсацию за лопнувшее колесо, у Бакытбека Абдуллаева ушло более двух месяцев.

10 марта 2017 года, двигаясь на своем авто в северном направлении по улице Панфилова, между Московской и Токтогула, молодой человек проколол колесо. По версии Абдуллаева, аварийную ситуацию спровоцировали камни, разбросанные на дороге и повредившие в итоге шину.

По словам молодого человека, на данном отрезке улицы «Бишкекасфальтсервис» проводил ремонтные работы. Однако дорожные знаки, предупреждающие о помехах при движении, отсутствовали.

Вернувшись на место происшествия на следующий день, молодой человек убедился в том, что камни с проезжей части так и не были убраны. Выслушав претензии, бригадир компании-подрядчика отказался брать на себя вину в ДТП.

В итоге Бакытбек Абдуллаев обратился с жалобой в бишкекскую мэрию с просьбой выплатить ему компенсацию в размере 2300 сомов. Сначала в выплате молодому человеку отказали. Однако когда Абдуллаев написал повторное заявление о том, что «Бишкекасфальтсервис» выполняет работы, нарушая технику безопасности, в муниципалитете приняли решение удовлетворить требование бишкекчанина.

Несмотря на то, что решение о выплате было принято 30 марта, ни в апреле, ни в начале мая денег Абдуллаев так и не дождался. Лишь после того, как молодой человек в третий раз обратился в мэрию с жалобой на невыплату положенной компенсации, Бакытбек наконец смог получить причитающиеся ему 2300 сомов.