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4G LTE от MegaCom запущен еще в 14 селах Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/4g-lte...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427413-ru.html

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22 мая 2017, 17:02       Комментарии

MegaCom продолжает развитие сети 4G LTE, модернизируя существующие базовые станции и устанавливая новые. Благодаря планомерной работе специалистов технического отдела с марта этого года современной технологией могут пользоваться жители 14 сел:
Чуйская область: село Чуй
Баткенская область: село Уч-Коргон и село Кызыл-Кия
Ошская область: село Араван (Алля-Анаровский аильный/округ), село Араван (С. Юсуповский аильный/округ), села Агроном, Кочубаево, Кукалапаш, Телейкен (Чек-Абадский аильный/округ), села Сасык-Ункюр, Аччи, Арап, Кесов и Чертик.
Компания не забывает и об усовершенствовании уже установленных базовых станций. В значительной степени был улучшен сигнал в городе Бишкек. Высокоскоростным мобильным интернетом в сети 4G пользуются абоненты мега-сети в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Талас, Чолпон-Ата, Каракол, Кант, Кара-Балта, Токмок и Кара-Суу, а также абоненты 32 сел Чуйской области, 19 сел Ошской области, 7 сел Иссык-Кульской области и 2 сел в Джалал-Абадской области.
При подключении к 4G LTE от MegaCom убедитесь, что ваше устройство и SIM-карта поддерживают LTE. Наберите бесплатную команду *460. В случае если после набора команды *460 система ответит "Замените SIM-карту", обратитесь в ближайший Центр продаж и обслуживания или Фирменный салон компании, где вашу старую SIM-карту обменяют на новую формата 4G LTE абсолютно бесплатно.
Почувствуй настоящую скорость с 4G LTE от MegaCom!

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