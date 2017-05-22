Бакетаев: Навязанная нам парламентская форма правления далеко не идеальна

22 мая 2017, 16:51 Комментарии

Дееспособность и адекватность парламента давно вызывает вопросы, причем не только у граждан, интересующихся политикой. Недовольство по поводу качественного состава Жогорку Кекнеша выражал в том числе и президент Атамбаев. Глава государства назвал этот орган разносчиком сплетен и слухов. Кстати, и большинство граждан считает, что законодательная ветвь власти не справляется с возложенными на нее задачами. Партийные депутаты не решают проблемы, а иногда своими действиями, наоборот, дестабилизируют обстановку.

В эксклюзивном интервью "ВБ" Бакыт Бакетаев рассуждает о том, почему разорваны связи между властью и обществом и каким должен быть парламент в идеале:

- Я каждый год обязательно объезжаю все регионы нашей страны. И везде население задает мне один и тот же вопрос. Простые граждане постоянно интересуются: когда вы нам дадите нашего депутата? Парламентарии, избранные от партий, практически ничего не знают о проблемах жителей регионов. У нас сейчас 70 городов и районов, и есть такие населенные пункты и целые регионы, где нет проживающих там народных избранников. Поэтому на проблемы дорог, школ, детских садов, мостов, чистой воды и т.д. годами никто не обращает внимания. Партийные депутаты не успевают, Конституция 2010 года нарушила систему взаимодействия между властью и обществом. Навязанная нам форма правления далеко не идеальна.

- Как же так получается, что в парламенте 120 депутатов, а реально работать над решением волнующих население вопросов и проблем некому? Здравых идей минимум, зато Жогорку Кенеш регулярно сотрясают скандалы. Как это объяснить?

- Политические партии должны определять законодательную политику. Поэтому каждодневные проблемы народа сейчас выпадают из поля зрения парламента, и реакция на различные кризисные ситуации бывает запоздалая. Раньше в Кыргызстане кроме законодательного собрания была палата народных представителей, ее в ходе навязанных нам реформ ликвидировали. При этом нужно обратить внимание на то, что в других странах, которые мы считаем развитыми, эта система осталась. Парламенты Германии, Англии и Японии состоят из двух палат, в одной политической партии занимаются законотворчеством, в другой - местными проблемами. Поэтому в 2010 году приняв новую Конституцию мы очень многое упустили. Вследствие чего сейчас в каждом селе и городе люди спрашивают: где наш депутат? Я считаю, что пришло время очень серьезно обсудить эту проблему. Зачастую жители регионов не могут обращаться к партиям, так как их офисы работают только перед выборами. Бывает и так, что граждане голосовали за политическую организацию, которая не прошла в парламент. Что делать им? Они лишены представительских прав во власти. У нас по Конституции каждый гражданин Кыргызстана должен иметь своего избранника в парламенте, а получается так, что интересы половины страны защищать элементарно некому. Приходится преклоняться перед партийными депутатами, чтобы они что-то решили.

- Это, скорее, системная "ошибка", которая не только тормозит развитие государства, но и увеличивает разрыв между властью и гражданами. Коммуникации между гражданами и властными структурами отсутствуют. Почему и как это произошло?

- Раньше в каждом округе жил депутат. Причем имели право баллотироваться только те кандидаты, которые имеют прописку в этом районе или городе. Поэтому, когда парламентарий постоянно находится или бывает в том округе, от которого избран, он прекрасно знает проблемы местного населения. Гражданам его проще найти. Сейчас связь народа с Жогорку Кенешем нарушена. Высокий забор и система пропусков отсекает всех лишних. Еще нужно надеть фрак, чтобы туда пройти. Парламент стал недоступным для простого народа. Партийный депутат находится под охраной в Белом доме и неизвестно чем занимается. А раньше народный избранник жил в одном районе со своими избирателями, к нему всегда можно было пробиться для решения каких-то срочных вопросов. Ответственность и обязательства партий перед обществом и электоратом размыты. Поэтому, даже если собирается митинг, граждане не знают к кому обращаться.

- Мы уже пережили очень насыщенный политический сезон, впереди президентские выборы. Может, сейчас не самое подходящее время для подобных реформ?

- В 2010 году, может, и была другая ситуация, но сейчас, когда мы достигли стабильности и спокойствия, наоборот, самое время вспомнить, что мы не должны нарушать права граждан на свое представительство во властных структурах. Если мы этого не сделаем, у нас будет нарушена государственная структура, народ и его чаяния останутся оторванными от власти. И это очень опасная тенденция. Венецианская комиссия предлагает нам только 5 принципов избирательного права, и среди них нет самого главного, который касается равного представительства во власти для каждого гражданина Кыргызстана. Этот пробел должен быть восполнен и, возможно, данный пункт необходимо включить в разрабатываемую стратегию развития государства. Сейчас и чиновники, и депутаты, и эксперты должны искать пути решения этой проблемы, чтобы половина населения республики не была лишена права иметь представителя и защитника интересов во властных структурах. Думаю, что кандидат в президенты, который обозначит эту тему в своей предвыборной программе, получит серьезную поддержку электората.