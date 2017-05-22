Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.36 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На юге Кыргызстана зафиксировано еще одно землетрясениеНа юге Кыргызстана зафиксировано еще одно землетрясениеБакетаев: Навязанная нам парламентская форма правления далеко не идеальнаБакетаев: Навязанная нам парламентская форма правления далеко не идеальна

В Тель-Авиве перед визитом Трампа автомобиль протаранил толпу пешеходов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360277_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427411-ru.html

Похожие новости

Назарбаев встретился с Трампом и Тиллерсоном

Делегация Жогорку Кенеша прибыла с рабочим визитом в Турцию

Министр иностранных дел ОАЭ посетит с визитом Кыргызстан

Глава МИД ОАЭ с официальным визитом посетит Кыргызстан

Трампа в Иерусалиме поселят в номере-бомбоубежище

22 мая 2017, 16:53       Комментарии

Не менее пяти человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Тель-Авива, передает НТВ. ЧП произошло в центре города на улице Нахалат-Биньямин. По сообщениям местных СМИ, автомобиль врезался в людей на тротуаре, при этом пострадали около пяти человек. Как рассказали медики, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
По телеканалам Тель-Авива сразу после происшествия прошла информация о том, что наезд был преднамеренным. В частности, "Десятый канал" сообщил, что у полиции имеются подозрения о заранее спланированном таране. Однако позже полицейские заявили, что наезд был дорожно-транспортным происшествием. Также они уточнили количество пострадавших. По их словам, пострадали четыре человека, один из них в критическом состоянии, передает ТАСС.
Добавим, сегодня в Израиле ждут с визитом президента США Дональда Трампа. Инцидент с наездом произошел за час до приземления его самолета.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум