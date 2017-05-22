В Тель-Авиве перед визитом Трампа автомобиль протаранил толпу пешеходов

22 мая 2017, 16:53 Комментарии

Не менее пяти человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Тель-Авива, передает НТВ. ЧП произошло в центре города на улице Нахалат-Биньямин. По сообщениям местных СМИ, автомобиль врезался в людей на тротуаре, при этом пострадали около пяти человек. Как рассказали медики, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По телеканалам Тель-Авива сразу после происшествия прошла информация о том, что наезд был преднамеренным. В частности, "Десятый канал" сообщил, что у полиции имеются подозрения о заранее спланированном таране. Однако позже полицейские заявили, что наезд был дорожно-транспортным происшествием. Также они уточнили количество пострадавших. По их словам, пострадали четыре человека, один из них в критическом состоянии, передает ТАСС.

Добавим, сегодня в Израиле ждут с визитом президента США Дональда Трампа. Инцидент с наездом произошел за час до приземления его самолета.