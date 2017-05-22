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Спешите купить роутер всего за 1 сом от мобильного оператора О!

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360278_sp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427410-ru.html

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22 мая 2017, 16:56       Комментарии

Спешите воспользоваться выгодным предложением от мобильного оператора О! и получить 4G Wi-Fi роутер всего за 1 сом!
Комплект включает в себя 4G Wi-Fi роутер, SIM-карту и специальный тарифный план "Безлимит 4G + O!TV на 90 дней", при подключении к которому вы получите возможность пользоваться безлимитным интернетом и смотреть 130 телеканалов в отличном качестве!
"Мы стремимся предоставить клиенту самые выгодные условия при использовании услуг сети О! На сегодняшний день это одно из самых привлекательных предложений на рынке по покупке роутера, - отмечает директор по маркетингу мобильного оператора О! Дмитрий Жуков. – Акция позволяет экономить на покупке устройства, оплачивая только скоростной 4G-интернет и мобильное телевидение".
Роутер компактный и лёгкий, его можно взять с собой в поездку, на дачу – интернета хватит всем, даже в большой семье. Интересный досуг вам обеспечат 130 телеканалов, которые можно смотреть на любом мобильном устройстве и на любых телевизорах Sony, Phillips, Samsung на платформе Smart TV. Роутер обеспечивает комфортный беспроводной доступ в интернет в любом месте, где есть сеть О! Особое удобство обеспечивает автономный режим работы от встроенной батареи.
Акция действует во всех Офисах продаж и обслуживания мобильного оператора О! и в фирменных магазинах О!Store по всему Кыргызстану.
4G Wi-Fi роутер от О! – ваш проводник в мир скоростного 4G интернета!
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