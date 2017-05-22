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В Бишкеке около 1100 жителей жилого массива "Щербакова" получили доступ к голубому топливу

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427409-ru.html

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22 мая 2017, 16:40       Комментарии

Бишкек, 22 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке в Первомайском районе состоялась торжественная церемония подача природного газа в населенный пункт "Щербакова".
Работы по строительству газопроводов и газификации данного жилмассива выполнены в рамках реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызстана и Инвестиционной программы ОсОО "Газпром Кыргызстан". Общая стоимость работ по проектированию и строительству распределительных газопроводов общей протяженностью 4 километров составила более 16,5 млн.сомов.
В торжественной церемонии подачи газа в населенный пункт приняли участие заместитель генерального директора ОсОО "Газпром Кыргызстан" Мурат Сулайманов и заместитель главы Первомайской районной администрации Бишкека Руслан Шарапов.
Стоит отметить, что для газоснабжения села был построен и введен в эксплуатацию новый газорегуляторный пункт, а также проведены работы по строительству внутридворовых газопроводов. Все работы выполнены в строгом соответствии с требованиями стандартов и норм с применением сертифицированных материалов.
По итогам 2016 года в Бишкеке было газифицировано 10 жилмассивов.
В 2017 году планируется газифицировать 15 жилмассивов в Бишкеке и Чуйской области. Природным газом будет охвачено более 20 тыс. домовладений. До 2030 года планируется увеличить уровень газификации Кыргызстана до 62% и обеспечить газоснабжением более 400 населенных пунктов.

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