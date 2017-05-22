В Бишкеке около 1100 жителей жилого массива "Щербакова" получили доступ к голубому топливу

22 мая 2017, 16:40 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке в Первомайском районе состоялась торжественная церемония подача природного газа в населенный пункт "Щербакова".

Работы по строительству газопроводов и газификации данного жилмассива выполнены в рамках реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызстана и Инвестиционной программы ОсОО "Газпром Кыргызстан". Общая стоимость работ по проектированию и строительству распределительных газопроводов общей протяженностью 4 километров составила более 16,5 млн.сомов.

В торжественной церемонии подачи газа в населенный пункт приняли участие заместитель генерального директора ОсОО "Газпром Кыргызстан" Мурат Сулайманов и заместитель главы Первомайской районной администрации Бишкека Руслан Шарапов.

Стоит отметить, что для газоснабжения села был построен и введен в эксплуатацию новый газорегуляторный пункт, а также проведены работы по строительству внутридворовых газопроводов. Все работы выполнены в строгом соответствии с требованиями стандартов и норм с применением сертифицированных материалов.

По итогам 2016 года в Бишкеке было газифицировано 10 жилмассивов.

В 2017 году планируется газифицировать 15 жилмассивов в Бишкеке и Чуйской области. Природным газом будет охвачено более 20 тыс. домовладений. До 2030 года планируется увеличить уровень газификации Кыргызстана до 62% и обеспечить газоснабжением более 400 населенных пунктов.