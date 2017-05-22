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Бизнесмены Китая ознакомятся с инвестиционными возможностями КР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/biznesmen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427408-ru.html

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Китай и Кыргызстан создадут инвестиционный фонд

22 мая 2017, 16:37       Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. 19 мая 2017 года состоялась встреча Генерального консула КР в г. Гуанчжоу Максата Тентимишова с Вице-президентом ТПП г. Гуанчжоу КНР господином Ю Цзяньчун.
Как сообщает пресс-служба Генконсульства КР в Гуаньчжоу, на встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах между КР и городом Гуанчжоу.
"Генконсул М.Тентимишов рассказал об основных секторах экономики, инвестиционном климате КР и о возможностях реализации производимой в стране продукции на рынок ЕАЭС и, в рамках статуса ВСП+, в страны Европейского Союза", - сообщили в пресс-службе.
М.Тентимишов, отметив о регулярно проводимых презентациях об инвестиционных возможностях КР, выразил готовность провести аналогичное мероприятие совместно с ТПП г.Гуанчжоу, пригласил г-на Ю Цзяньчун во главе с делегацией бизнесменов посетить Кыргызстан для изучения возможностей сотрудничества.
Вице-президент принял приглашение посетить Кыргызстан и выразил интерес к проведению презентации об инвестиционных возможностях КР.

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