По республике за выходные изъято более 10 килограммов наркотиков - МВД

22 мая 2017, 17:00 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. По республике сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР задержаны граждане, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. Всего изъято более 10 килограммов наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, 19 мая 2017 года примерно в 21:00 часов в селе Лебединовка Аламединского района на пересечении улиц Ж.Жолу-Лермонтова сотрудниками милиции была остановлена автомашина марки "Нисан-Примьера", в ходе осмотра в салоне автомашины обнаружено и изъято 850 грамм гашиша. По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 246 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта) УК кыргызской Республики. Задержанный водворен в ИВС.

Также 18 мая 2017 года при обыске дома по одному из адресов в городе Джалал-Абад обнаружен и изъят пакет с прессованным веществом темно-зеленого цвета. По данным экспертизы, это гашиш (чарс афганского происхождения). При контрольном взвешивании вес наркотиков составил 1 кг. 0,040 грамм. Задержан 35-летний К.Б., уроженец Джалал-Абадской области, ранее дважды судимый за тяжкие преступления.

Отрабатывая оперативную информацию на территории Жумгальского района, сотрудниками милиции задержаны двое местных жителей. Молодые парни в одном из сараев курили марихуану. В ходе медицинского освидетельствования задержанных был подтвержден факт употребления ими наркотического вещества.

При осмотре помещения оперативники обнаружили растительную массу общим весом 25 грамм, а также приспособление для курения наркотика. Согласно заключению экспертов, изъятое является марихуаной. Со слов задержанных, запрещенное вещество они хранили для личного употребления. В отношении них решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

20 мая 2017 года в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР возле автозаправки в селе Михайловка Тюпского района задержан мужчина. Подозрение правоохранителей вызвало поведение гражданина: при виде сотрудников он занервничал, оглядывался по сторонам. При личном досмотре у молодого человека обнаружено и изъято средство растительного происхождения. Экспертизой установлено данное наркотическое средство является марихуана общим весом 9 кг 100 грамм. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 246 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта) УК Кыргызской Республики. Задержанный водворен в ИВС.