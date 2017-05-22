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Убийство подростка близ Бишкека — подробности от ГУВД

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427405-ru.html

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22 мая 2017, 16:34       Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. Тело 15-летнего подростка было обнаружено в районе ГЭС-2 21 мая в 22.40, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
"На теле имеются следы ножевых ранений. Установлено, что мальчик жил в одном из сел Аламудунского района", - рассказали в пресс-службе.
По факту завели уголовное дело и назначили необходимые экспертизы. Ведется следствие.
Сотрудники пресс-службы отказались от предоставления дополнительной информации об убийстве, сославшись на тайну следствия.

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