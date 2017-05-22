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В Бишкеке завтра отключат свет у 2,5 тыс должников. Дистанционно

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427404-ru.html

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Такого еще не было! Мэрия выплатила деньги бишкекчанину за проколотую шину

22 мая 2017, 16:45       Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. ОАО "Северэлектро" 23 мая планирует дистанционно отключить за несвоевременные платежи электроснабжение у более 2,5 тысячи бытовых абонентов, сообщает пресс-служба энергокомпании.
В компании отметили, что по столице население задолжало 47 миллионов сомов.
"Обычно после отключения многие абоненты в течение получаса уплачивает долги. Отключат именно "умные" счетчики", - рассказали в пресс-службе.
ОАО "Северэлектро" принимает платежи в режиме реального времени. Информация об оплате счета за электроэнергию в платежных терминалах "Мобильник", QIWI и кассах "Айыл банка" появляется в базе данных компании моментально. Теперь электроснабжение потребителей с так называемыми "умными" счетчиками (счетчики АИИСКУЭ), дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после полной оплаты и поступления сигнала на сервер "Северэлектро". Далее с сервера автоматизированная система без участия человека посылает сигнал на подключение прибора учета абонента.

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