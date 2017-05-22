Парламентский комитет одобрил привлечение кредита в $110 млн на запуск второго гидроагрегата Камбар-Атинской ГЭС

22 мая 2017, 16:30 Комментарии

Комитет по бюджету и финансам сегодня, 22 мая, одобрил проект закона "О ратификации Соглашения о предоставлении инвестиционного кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития для финансирования проекта "Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2" между Кыргызской Республикой и Евразийским банком развития, подписанного 28 февраля 2017 года в городе Бишкек". Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Выработка электроэнергии одновременно первым и вторым гидроагрегатами позволит снизить попуски воды из Токтогульского водохранилища в зимний период на 1,4 млрд м3 и увеличить объем вырабатываемой энергии до 1,019 млрд кВтч, из которых в весенне-летний период — до 0,864 млрд кВтч, в осенне-зимний период — до 0,155 млрд кВтч.

В рамках реализации вышеуказанного Соглашения ЕАБР выделит $110 млн. Период погашения составит 20 лет, льготный период – 5 лет. Процентная ставка – 1%.

Следует отметить, общая проектная мощность Камбаратинской ГЭС-2 составляет 360 МВт (три агрегата по 120 МВт). Пуск первого агрегата мощностью 120 МВт на Камбаратинской ГЭС-2 состоялся в 2010 году. Выработанная гидроагрегатом Камбаратинской ГЭС-2 электрическая энергия подается через существующие электрические сети 110 кВ в энергосистему КР.