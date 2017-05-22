Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.36 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Убийство подростка близ Бишкека — подробности от ГУВДУбийство подростка близ Бишкека — подробности от ГУВДВ Анкаре начался суд над 221 участником путчаВ Анкаре начался суд над 221 участником путча

Парламентский комитет одобрил привлечение кредита в $110 млн на запуск второго гидроагрегата Камбар-Атинской ГЭС

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/parlam...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427403-ru.html

Похожие новости

4G LTE от MegaCom запущен еще в 14 селах Кыргызстана

4G LTE от MegaCom запущен еще в 14 селах Кыргызстана

Бакетаев: Навязанная нам парламентская форма правления далеко не идеальна

Комитет ЖК поддержал идею перезахоронения погибших во время ВОВ

В Китае 5-летний мальчик изорвал 50 тысяч юаней, взятых отцом в кредит

22 мая 2017, 16:30       Комментарии

Комитет по бюджету и финансам сегодня, 22 мая, одобрил проект закона "О ратификации Соглашения о предоставлении инвестиционного кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития для финансирования проекта "Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2" между Кыргызской Республикой и Евразийским банком развития, подписанного 28 февраля 2017 года в городе Бишкек". Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.
Выработка электроэнергии одновременно первым и вторым гидроагрегатами позволит снизить попуски воды из Токтогульского водохранилища в зимний период на 1,4 млрд м3 и увеличить объем вырабатываемой энергии до 1,019 млрд кВтч, из которых в весенне-летний период — до 0,864 млрд кВтч, в осенне-зимний период — до 0,155 млрд кВтч.
В рамках реализации вышеуказанного Соглашения ЕАБР выделит $110 млн. Период погашения составит 20 лет, льготный период – 5 лет. Процентная ставка – 1%.
Следует отметить, общая проектная мощность Камбаратинской ГЭС-2 составляет 360 МВт (три агрегата по 120 МВт). Пуск первого агрегата мощностью 120 МВт на Камбаратинской ГЭС-2 состоялся в 2010 году. Выработанная гидроагрегатом Камбаратинской ГЭС-2 электрическая энергия подается через существующие электрические сети 110 кВ в энергосистему КР.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум