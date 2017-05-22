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За минувшие выходные по республике изъято более 10 кг наркотиков

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/za-min...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427402-ru.html

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22 мая 2017, 16:37       Комментарии

По республике сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР задержаны граждане, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. Всего изъято более 10 килограммов наркотических веществ, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, 19 мая в селе Лебединовка Аламединского района милиция обыскала автомашину "Ниссан-Примьера", где в салоне изъято 850 гр гашиша.
"18 мая при обыске дома в городе Джалал-Абад обнаружен пакет с гашишем общим весом 1 кг 0,040 гр. Задержан 35-летний К.Б., уроженец Джалал-Абадской области, ранее дважды судимый за тяжкие преступления. 20 мая возле автозаправки в селе Михайловка Тюпского района задержан мужчина. При нем нашли 9 кг 100 гр марихуаны. Мужчину водворили в ИВС. По данным фактам ведется расследование", – говорится в сообщении.

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