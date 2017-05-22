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Милиционеры изъяли 4 единицы незаконно хранящегося оружия

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360274_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427401-ru.html

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22 мая 2017, 16:10       Комментарии

Сотрудниками милиции проведен ряд санкционированных обысков, в результате которых у жителя Ошской области Узгенского района обнаружено и изъято незаконно хранящееся ружье ИЖ 18, принадлежащее 30-летнему Н.С. В Свердловском и Октябрьском районах Бишкека милиционеры обнаружили и изъяли – газовый пистолет РГ-9, ружье охотничье "Байкал" и оружие неизвестной марки. Об этом сообщили в МВД.
В настоящий момент изъятое оружие передано для проведения необходимой экспертизы, первичные материалы направлены в следственные подразделения территориальных ОВД для дачи юридической оценки.

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