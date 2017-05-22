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Выпускники школы в Исфане провели питьевую воду в городскую мечеть

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360267_vy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427400-ru.html

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22 мая 2017, 16:15       Комментарии

Выпускники 1997 года школы в селе Тайлан в Исфане обеспечили городскую мечеть питьевой водой. Об этом рассказали в муфтияте.
Бывшие ученики среднеобразовательной школы села Тайлан в Баткенской области в честь 20-летнего юбилея окончания школы решили сделать подарок землякам и провели питьевую воду в городскую мечеть в Исфане. В ДУМК отметили, что население осталось довольно подарком.
Отметим, традиционно в конце мая выпускники собираются в родной школе по круглым датам и делают подарки своим учителям и школе. В последние годы вместо подарков выпускники стали помогать родному селу или городу, финансируя различные проекты (строительство мостов, ремонт улиц) и помогая нуждающимся землякам. Так, в апреле выпускники 1997 года в городе Таш-Кумыр подарили многодетной вдове дом, а выпускники школы села Арка Лейлекского района провели ямочный ремонт сельской дороги.

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