Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Анкаре начался суд над 221 участником путчаВ Анкаре начался суд над 221 участником путчаБлаготворительная организация ХОУП окажет гумпомощь медучреждениям и НПО Бишкека и Чуйской областиБлаготворительная организация ХОУП окажет гумпомощь медучреждениям и НПО Бишкека и Чуйской области

Комитет ЖК поддержал идею перезахоронения погибших во время ВОВ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360261_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427399-ru.html

Похожие новости

Парламентский комитет одобрил привлечение кредита в $110 млн на запуск второго гидроагрегата Камбар-Атинской ГЭС

Погибший в Канаде 34-летний кыргызстанец совершил суицид

Депутат предлагает рассмотреть вопрос перезахоронения останков военнослужащих, погибших в годы ВОВ, в Кыргызстане

Комитет ЖК одобрил в первом чтении законопроект о ветеранах войны

В Узбекистане создан Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с другими странами

22 мая 2017, 16:23       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Аида Салянова ("Ата Мекен") предложила парламенту рассмотреть перезахоронения останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны. Этот вопрос сегодня рассмотрел комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.
На этом заседании ее коллега Наталья Никитенко рассказала, что в годы войны 360 тысяч кыргызстанцев ушли на войну, однако многие не вернулись и пропали без вести.
Она добавила, что сейчас те страны, где погибли и захоронены участники войны, являются независимыми и в некоторых уделяют внимание могилам. Однако в некоторых государствах есть проблемы и там относятся плохо к погибшим. В связи с этим предлагается изучить состояние могил и рассмотреть вопрос перезахоронения погибших во время войны на родине.
Также инициатор постановления Салянова добавила, что правительству предлагается собрать базу данных граждан, пропавших без вести в годы ВОВ, а также изучить, кого и откуда можно перезахоронить.
По итогам обсуждения комитет поддержал проект данного постановления.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум