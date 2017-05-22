Комитет ЖК поддержал идею перезахоронения погибших во время ВОВ

22 мая 2017, 16:23 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Аида Салянова ("Ата Мекен") предложила парламенту рассмотреть перезахоронения останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны. Этот вопрос сегодня рассмотрел комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.

На этом заседании ее коллега Наталья Никитенко рассказала, что в годы войны 360 тысяч кыргызстанцев ушли на войну, однако многие не вернулись и пропали без вести.

Она добавила, что сейчас те страны, где погибли и захоронены участники войны, являются независимыми и в некоторых уделяют внимание могилам. Однако в некоторых государствах есть проблемы и там относятся плохо к погибшим. В связи с этим предлагается изучить состояние могил и рассмотреть вопрос перезахоронения погибших во время войны на родине.

Также инициатор постановления Салянова добавила, что правительству предлагается собрать базу данных граждан, пропавших без вести в годы ВОВ, а также изучить, кого и откуда можно перезахоронить.

По итогам обсуждения комитет поддержал проект данного постановления.