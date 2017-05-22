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В Анкаре начался суд над 221 участником путча

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360275_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427398-ru.html

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22 мая 2017, 16:27       Комментарии

В столице Турции Анкаре начался судебный процесс над 221 предполагаемым участником мятежа. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Hürriyet Daily News.
Среди подсудимых есть высокопоставленные военные, которых обвиняют в захвате генштаба ВС Турции: 24 генерала, 26 полковников и подполковников.
По данным издания, в настоящее время под стражей находятся 200 человек, девять - под подпиской о невыезде, еще 12 в бегах. В их числе проживающих в США -
оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого турецкие власти обвиняют в организации путча.
Подсудимым грозит пожизненное заключение или длительный тюремный срок.
15 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в результате которой погибли 248 человек, еще более 2,7 тысячи получили ранения. После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях.

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