Благотворительная организация ХОУП окажет гумпомощь медучреждениям и НПО Бишкека и Чуйской области

22 мая 2017, 16:19 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. Американская благотворительная организация Проект ХОУП окажет гумпомощь медицинским учреждениям и НПО Бишкека и Чуйской области на сумму высшее 243 тыс долларов. Об этом сообщает организация ХОУП.

Отмечается, что передача гуманитарной помощи будет осуществлена 23 мая.

Гумпомощь состоит из лекарственного средства, изделий медицинского назначения и "персональных средств передвижения", подаренных такими всемирно известными фармацевтическими компаниями, как Merck, 3M, P.E.T., Covidien, Becton Dickinson и др.

Благодаря данной гуманитарной помощи, более 35 тысяч пациентов смогут бесплатно получить медицинскую помощь с использованием гуманитарных изделий медицинского назначения и лекарственного средства.

Также 36 человек с ограниченными возможностями здоровья бесплатно получат "персональные средства передвижения", которые помогут им почувствовать себя комфортно, ускорить процесс реабилитации и улучшить качество жизни.

Гуманитарная помощь будет распределена в соответствии с согласованным с Министерством здравоохранения планом распределения на основании потребностей и запросов медицинских учреждений и НПО.

Проект ХОУП начал осуществлять свою деятельность в Кыргызской Республике с марта 2006 года. В рамках программы гуманитарной помощи Проект ХОУП с января 2011 года бесплатно доставил в Кыргызскую Республику медикаментов и изделий медицинского назначения на сумму более 81,099,630.63 миллионов долларов США.