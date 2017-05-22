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Благотворительная организация ХОУП окажет гумпомощь медучреждениям и НПО Бишкека и Чуйской области

Источник:
http://kabar.kg/news/blagotvor...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427397-ru.html

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22 мая 2017, 16:19       Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. Американская благотворительная организация Проект ХОУП окажет гумпомощь медицинским учреждениям и НПО Бишкека и Чуйской области на сумму высшее 243 тыс долларов. Об этом сообщает организация ХОУП.
Отмечается, что передача гуманитарной помощи будет осуществлена 23 мая.
Гумпомощь состоит из лекарственного средства, изделий медицинского назначения и "персональных средств передвижения", подаренных такими всемирно известными фармацевтическими компаниями, как Merck, 3M, P.E.T., Covidien, Becton Dickinson и др.
Благодаря данной гуманитарной помощи, более 35 тысяч пациентов смогут бесплатно получить медицинскую помощь с использованием гуманитарных изделий медицинского назначения и лекарственного средства.
Также 36 человек с ограниченными возможностями здоровья бесплатно получат "персональные средства передвижения", которые помогут им почувствовать себя комфортно, ускорить процесс реабилитации и улучшить качество жизни.
Гуманитарная помощь будет распределена в соответствии с согласованным с Министерством здравоохранения планом распределения на основании потребностей и запросов медицинских учреждений и НПО.
Проект ХОУП начал осуществлять свою деятельность в Кыргызской Республике с марта 2006 года. В рамках программы гуманитарной помощи Проект ХОУП с января 2011 года бесплатно доставил в Кыргызскую Республику медикаментов и изделий медицинского назначения на сумму более 81,099,630.63 миллионов долларов США.

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