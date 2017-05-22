По Кыргызстану воздух прогреется до 33 градусов — прогноз погоды на 23 мая

22 мая 2017, 16:14 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 23 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +11...+16

днем: +26...+31

Таласская область

ночью: +11...+16

днем: +26...+31

Баткенская область

ночью: +13...+18

днем: +28...+33

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +13...+18

днем: +28...+33

Иссык-Кульская область

ночью: +5...+10

днем: +20...+25

Нарынская область

ночью: +4...+9

днем: +24...+29

В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +12...+14, максимальная температура воздуха днем +28...+30.