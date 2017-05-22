По Кыргызстану воздух прогреется до 33 градусов — прогноз погоды на 23 мая

22 мая 2017, 16:14 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 23 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +11...+16
днем: +26...+31
Таласская область
ночью: +11...+16
днем: +26...+31
Баткенская область
ночью: +13...+18
днем: +28...+33
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +13...+18
днем: +28...+33
Иссык-Кульская область
ночью: +5...+10
днем: +20...+25
Нарынская область
ночью: +4...+9
днем: +24...+29
В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +12...+14, максимальная температура воздуха днем +28...+30.