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По Кыргызстану воздух прогреется до 33 градусов — прогноз погоды на 23 мая

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427396-ru.html

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22 мая 2017, 16:14       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 23 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +11...+16
днем: +26...+31
Таласская область
ночью: +11...+16
днем: +26...+31
Баткенская область
ночью: +13...+18
днем: +28...+33
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +13...+18
днем: +28...+33
Иссык-Кульская область
ночью: +5...+10
днем: +20...+25
Нарынская область
ночью: +4...+9
днем: +24...+29
В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +12...+14, максимальная температура воздуха днем +28...+30.

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