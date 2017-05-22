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Такого еще не было! Мэрия выплатила деньги бишкекчанину за проколотую шину

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427394-ru.html

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22 мая 2017, 16:18       Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. Житель Бишкека Бакытбек Абдуллаев добился материальной компенсации от мэрии столицы за проколотую шину автомобиля.
10 марта в 21.45 он ехал на своей машине по улице Панфилова в северном направлении, когда одно из колес лопнуло из-за крупных камней, валяющихся на дороге.
© Фото / предоставлено Бактыбеком АбдуллаевымЖитель Бишкека Бакытбек Абдуллаев добился материальной компенсации от мэрии столицы за проколотую шину автомобиля По его словам, на трассе проводились ремонтные работы, но нигде не было знаков, указывающих на это.
В итоге спустя 69 дней муниципальное предприятие заплатило автовладельцу 2 300 сомов в качестве материального ущерба. Абдуллаев рассказал подробности необыкновенного случая.
На следующий день после инцидента он пришел на место, где проколол шину, и заставил дорожных работников убрать камни в сторону.
"Я написал заявление в мэрию с требованием возместить мне ущерб, а в ответ услышал, что сам был невнимателен за рулем. После этого написал заявление в муниципалитет и указал, что "Бишкекасфальтсервис" выполняет работы, не соблюдая правила безопасности. 30 марта была создана комиссия мэрии, которая вынесла решение возместить мне ущерб", - рассказал он.
Однако это решение не было исполнено. Тогда бишкекчанин 12 апреля обратился к мэру города Албеку Ибраимову через соцсети. Абдуллаева проинформировали, что градоначальник взял вопрос под контроль.
21 апреля из мэрии пришло письмо, что компенсация будет выплачена, но он вновь не дождался денег, поэтому 13 мая вновь обратился в муниципалитет.
И только после этого, 17 мая, Абдуллаев получил свои 2 300 сомов.
Глава "Бишкекасфальтсервиса" Мирлан Амантуров подтвердил, что водителю возместили материальный ущерб.
"Да, он получил деньги. Но нельзя говорить, что работы проводили без установки спецзнаков о ремонте. Мы везде ставили дорожные знаки. Он непосредственно въехал на участок, где проводился ремонт. Можно сказать, что в этом есть и его вина", - сказал он.
Когда бишкекчанин обратился в мэрию, ему сказали, что это первый такой случай.

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