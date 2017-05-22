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Кыргызстанец пытался незаконно провезти в КР тонну риса

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360268_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427393-ru.html

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22 мая 2017, 15:49       Комментарии

Сотрудники Таможенной и пограничной служб задержали машину "Мерседес-Бенц" с государственными номерными знаками КР под управлением гражданина КР Ы.у.Б. Водитель пытался незаконно пересечь кыргызско-узбекскую границу в районе села "Боз-Адыр" Баткенской области.
При осмотре грузового отсека была обнаружена одна тонна риса, общая среднерыночная стоимость задержанного товара составила 120 тысяч сомов.
Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.

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