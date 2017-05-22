Кыргызстанец пытался незаконно провезти в КР тонну риса

22 мая 2017, 15:49 Комментарии

Сотрудники Таможенной и пограничной служб задержали машину "Мерседес-Бенц" с государственными номерными знаками КР под управлением гражданина КР Ы.у.Б. Водитель пытался незаконно пересечь кыргызско-узбекскую границу в районе села "Боз-Адыр" Баткенской области.

При осмотре грузового отсека была обнаружена одна тонна риса, общая среднерыночная стоимость задержанного товара составила 120 тысяч сомов.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.