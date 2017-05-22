Около 130 млн долларов доноры направили на образование за 12 лет

22 мая 2017, 15:59 Комментарии

С 2005 года через Минобразования на развитие сектора образования было направлено порядка 130 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в ответ на заявление вице-спикера парламента Алтынай Омурбековой, которая сообщила, что в сектор образования за последние годы было направлено 300 млн долларов.

Ведомство отмечает, что все проекты, предоставляющие средства через Министерство образования и науки КР (Азиатский Банк Развития, Всемирный банк, Европейский Союз), прошли ратификацию в Жогорку Кенеше и были утверждены соответствующими законами. По всем расходам в рамках проектов проводится ежегодный аудит, который проводят независимые агентства. Аудит проверяет соответствие расходов запланированным мероприятиям.

С донорскими агентствами и партнерами по развитию, которые имеют свои представительства в Кыргызстане, Министерство образования и науки работает на основании заключенных меморандумов, в которых закрепляются приоритеты совместной деятельности в рамках мандатов каждого донора или партнера по развитию.

Например, средства Всемирного банка были направлены на поддержку деятельности по раннему развитию ребенка, предшкольной подготовке, безопасности детей в чрезвычайных ситуациях и т.д. Благодаря данной поддержке охват детей дошкольным образованием всего за 6 лет увеличился в 2,2 раза, а количество дошкольных организаций выросло в 2,5 раза, программой предшкольной подготовки охвачены 100% детей.

Ряд проектов, а также некоторые программы Европейского Союза работают напрямую с организациями образования.

Таким образом, средства, направляемые на сектор образования, тратятся строго в рамках реализации запланированных мероприятий и постоянно находятся под контролем как самого Министерства образования и науки КР, так и независимого аудита и Счетной палаты.

Кроме того, за последние годы Министерство образования и науки КР за счет исполнения условий Европейского Союза принесло напрямую в бюджет страны около 30 млн евро.