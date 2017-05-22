Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Ошская областная больница расширяет свои связи с китайскими коллегамиОшская областная больница расширяет свои связи с китайскими коллегамиВ Бишкеке продолжается снос незаконных строений (фото)В Бишкеке продолжается снос незаконных строений (фото)

В Бишкеке снесли 28 незаконных строений

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360271_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427391-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке завтра отключат свет у 2,5 тыс должников. Дистанционно

Убийство подростка близ Бишкека — подробности от ГУВД

Благотворительная организация ХОУП окажет гумпомощь медучреждениям и НПО Бишкека и Чуйской области

Такого еще не было! Мэрия выплатила деньги бишкекчанину за проколотую шину

Милиционеры изъяли 4 единицы незаконно хранящегося оружия

22 мая 2017, 16:02       Комментарии

Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека снесло 28 самовольно установленных объектов на муниципальной территории без соответствующих разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
Снос строений произведён по улице Жумабека от улицы Ибраимова до Осмонкула, из них: два павильона, столовая облегченного типа, две тандырные пристройки и 21 штендер.
Владельцам ранее были выданы уведомления о сносе незаконно установленных объектов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум