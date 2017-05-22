В Бишкеке снесли 28 незаконных строений

22 мая 2017, 16:02 Комментарии

Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека снесло 28 самовольно установленных объектов на муниципальной территории без соответствующих разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Снос строений произведён по улице Жумабека от улицы Ибраимова до Осмонкула, из них: два павильона, столовая облегченного типа, две тандырные пристройки и 21 штендер.

Владельцам ранее были выданы уведомления о сносе незаконно установленных объектов.