Ошская областная больница расширяет свои связи с китайскими коллегами

22 мая 2017, 16:03 Комментарии

Ош, 22 мая /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Ошская межобластная объединенная клиническая больница в 2016 году установила сотрудничество со Второй больницей Синьцзянского медицинского университета в городе Урумчи.

По словам директора больницы Шайирбека Сулайманова, сотрудничество осуществляется по следующим направлениям: организационная и лечебная работа, проведение совместных научно-практических конференций, обмен опытом между специалистами двух больниц, организация консультативного приема и проведения мастер-класса с участием специалистов двух организаций, содействие в получении высокотехнологической медицинской помощи гражданами КР в клинических базах Синьцзянского медицинского университета КНР.

В рамках сотрудничества генеральное консульство Китая в городе Ош в прошлом году подарило Ошской областной больнице машину скорой помощи, при непосредственном содействии Генконсульства осуществляется двустороннее сотрудничество между клиниками.

"К приезду первого секретаря Второй больницы Синьцзянского медицинского университета Ли Фейсина при поддержке вышеназванной больницы мы открыли кыргызско-китайский телемедицинский консультативный центр. Открытие данного центра стало одним из значимых событий для нашей больницы. Так, 2 раза в неделю проходит телемост между специалистами нашей больницы и медиками Второй больницы Синьцзянского медицинского университета. Во время телемоста специалисты двух стран обсуждают различные болезни, методы их лечения, обмениваются своим опытом. Также в прошлом году я и мои коллеги посетили Урумчи по обмену опытом", - сообщил Ш.Сулайманов.

В 2017 году Ошскую областную больницу посетил директор Второй больницы Синьцзянского медицинского университета Ян Хин Линг. Он вручил больнице оборудование: кардиомонитор, глюкометр, электронный тонометр на общую сумму 1 млн. сомов.

В свою очередь в городе Чанжи президент другой международной клиники "Livestock" Вуен Хау заявил, что они всегда готовы сотрудничать с Кыргызстаном в области медицины и что за прошедший год президент клиники четыре раза с рабочим визитом посетил город Бишкек. В текущем году он также планирует посетить Кыргызстан для дальнейшего сотрудничества в области медицины с кыргызскими коллегами.