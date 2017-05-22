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"Реал" стал чемпионом Испании по футболу

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/real-stal...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427388-ru.html

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22 мая 2017, 15:42       Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. Мадридский "Реал" обыграл "Малагу" в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу и в 33-й раз за свою историю стал чемпионом страны.
Заключительный матч сезона, прошедший в воскресенье в Малаге, завершился победой гостей со счетом 2:0. Мячами отметились Криштиану Роналду (на 2-й минуте) и Карим Бензема (55).
"Реал" по итогам 38 туров набрал 93 очка. Последний раз мадридцы побеждали в чемпионате Испании в сезоне-2011/12.
Их ближайший преследователь "Барселона" в воскресенье в параллельном матче обыграла "Эйбар" дома со счетом 4:2, набрав 90 очков. Дублем в этом матче отметился форвард каталонцев Лионель Месси, который с 37 голами стал лучшим бомбардиром сезона.
Источник РИА Новости

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