В Баткенской области таможенники предотвратили незаконный ввоз риса

22 мая 2017, 15:42 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. В ходе проведения плановых мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров и транспортных средств совместно с военнослужащими пограничной заставы "Боз-Адыр" ГПС КР при незаконном пресечении государственной границы между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, в районе села "Боз-Адыр" Баткенской области было задержано автотранспортное средство марки "Мерседес-Бенц" с государственными номерными знаками КР, под управлением гражданина Кыргызской Республики Ы.у.Б.

Как сообщили в пресс-службе ГТС, при осмотре грузового отсека авто был обнаружен рис общим весом 1000 кг. Общая среднерыночная стоимость задержанного товара составила 120 000 сом.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.