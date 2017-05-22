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Кыргызстанец пытался незаконно провезти в КР тонну рисаКыргызстанец пытался незаконно провезти в КР тонну рисаПогибший в Канаде 34-летний кыргызстанец совершил суицидПогибший в Канаде 34-летний кыргызстанец совершил суицид

В Баткенской области таможенники предотвратили незаконный ввоз риса

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-batkens...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427387-ru.html

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22 мая 2017, 15:42       Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. В ходе проведения плановых мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров и транспортных средств совместно с военнослужащими пограничной заставы "Боз-Адыр" ГПС КР при незаконном пресечении государственной границы между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, в районе села "Боз-Адыр" Баткенской области было задержано автотранспортное средство марки "Мерседес-Бенц" с государственными номерными знаками КР, под управлением гражданина Кыргызской Республики Ы.у.Б.
Как сообщили в пресс-службе ГТС, при осмотре грузового отсека авто был обнаружен рис общим весом 1000 кг. Общая среднерыночная стоимость задержанного товара составила 120 000 сом.
Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.

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