Назарбаев встретился с Трампом и Тиллерсоном

22 мая 2017, 15:21 Комментарии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках саммита лидеров исламских стран и США встретился 21 мая с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Назарбаев и Трамп обсудили "основные направления двустороннего взаимодействия, включая перспективы углубления связей в торгово-экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах" и "обменялись мнениями по ряду вопросов международной повестки дня".

На полях саммита Назарбаев встретился также с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, обсудив "текущее состояние и перспективы развития отдельных аспектов двустороннего сотрудничества".

Детали встреч Назарбаева с Трампом и Тиллерсоном не приводятся.

На саммите в Эр-Рияде Назарбаев провел встречи с эмиром Кувейта, эмиром Катара, королем Бахрейна, наследным принцем Абу-Даби, президентами Йемена, Мавритании, премьер-министром Пакистана.