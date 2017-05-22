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Назарбаев встретился с Трампом и Тиллерсоном

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/nazarb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427386-ru.html

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Руководитель Аппарата президента Сапар Исаков встретился с президентом Совета ИКАО Олумуива Бенардом Алиу

22 мая 2017, 15:21       Комментарии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках саммита лидеров исламских стран и США встретился 21 мая с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба президента Казахстана.
Назарбаев и Трамп обсудили "основные направления двустороннего взаимодействия, включая перспективы углубления связей в торгово-экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах" и "обменялись мнениями по ряду вопросов международной повестки дня".
На полях саммита Назарбаев встретился также с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, обсудив "текущее состояние и перспективы развития отдельных аспектов двустороннего сотрудничества".
Детали встреч Назарбаева с Трампом и Тиллерсоном не приводятся.
На саммите в Эр-Рияде Назарбаев провел встречи с эмиром Кувейта, эмиром Катара, королем Бахрейна, наследным принцем Абу-Даби, президентами Йемена, Мавритании, премьер-министром Пакистана.

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