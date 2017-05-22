Скандал в детсаду Балыкчи: экспертиза подтвердила, что мальчик получил удар тупым предметом

22 мая 2017, 15:23 Комментарии

Родственники 4-летнего Виталия Соколова получили заключение судмедэксперта, в котором подтверждается, что у мальчика под правым глазом действительно был зафиксирован кровоподтек, полученный в результате удара тупым предметом. Однако близкие опасаются, что в милиции могут трактовать этот диагноз по-своему, заявив, например, что Виталий просто упал. Об этом K-News сообщила мать ребенка Мария Соколова.

"Действительно, мы получили заключение судмедэксперта А. Койгельдиева. Специалист установил, что травма была нанесена тупым твердым предметом. Также судмедэксперт подтвердил, что время получения травмы, указанное мною в заявлении, сходится с временным промежутком, установленным им", — рассказывает Мария Соколова.

Женщина уверена: ребенка действительно избили, поскольку получить такие травмы, просто лежа на ковре, согласно версии воспитательницы Назиры Токобаевой, невозможно.

"Судмедэксперт подтвердил характер травм, установив, что период заживления составит 7-8 дней", — добавила Соколова.

Чтобы окончательно убедиться в своей правоте и в том, что ребенок не врет, Мария намерена приехать в Бишкек для проведения дополнительной экспертизы в столице. В качестве доказательства избиения Соколова планирует предъявить фотографии, сделанные в день предполагаемого ЧП. Поскольку к тому времени, когда мать 4-летнего Виталика окажется в Бишкеке, синяки под глазом ребенка могут уже рассосаться.

"В любом случае, дополнительная экспертиза нам не помешает, — уверена Мария Соколова. – Тем более что медики трактуют заключение судмедэксперта в мою пользу".

Напомним, пользователь Фейсбука Алтынай Сабырова 16 мая сообщила на страницах соцсети о том, что воспитатель детского сада "Жоогазын" в Балыкчи избила 4-летнего мальчика. Обвинения в свой адрес работница дошкольного учреждения отрицала, заявляя, что мальчик получил ссадины от того, что лежал на паласе.

Руководство детсада "Жоогазын" стоит на защите воспитателя: заведующая садика Майрамкуль Кулова утверждает, что подобный скандал семья Соколовых поднимает не в первый раз. Якобы ранее мать Виталика обвинила другой садик в Балыкчи в избиении ребенка, однако тот факт не подтвердился.