Погибший в Канаде 34-летний кыргызстанец совершил суицид

22 мая 2017, 15:38 Комментарии

Найденный в канадском городе Монреаль погибший гражданин КР Дмитрий Кайдалов мог покончить с собой. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КР со ссылкой на следствие.

По данным ведомства, мужчина ушел из дома, оставив все документы. Он не выходил на связь и полиция разыскивала его почти три недели. 18 мая в канале реки Сан-Лоран в Монреале был найден его труп. Предполагалось, что мужчина погиб в результате несчастного случая, но сейчас следствие считает, что он мог совершить суицид.

В МИДе отметили, что посольство КР в США контактирует с консулом в Монреале, женой умершего, а также представителями полиции и похоронного дома в Монреале.

Сейчас в Канаде у него остались двое детей и супруга. Она не владеет ни английским, ни французским языками и находится в тяжелом психологическом состоянии, в семье не было сбережений. Соотечественники в Канаде помогли вдове оформить документы на пособие и объявили сбор средств для кремации тела и доставки праха погибшего соотечественника на родину. Акция проходит на краудфандинговой платформе GoFundMe.