Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Баткенской области таможенники предотвратили незаконный ввоз рисаВ Баткенской области таможенники предотвратили незаконный ввоз рисаУВД г.Ош усилит меры безопасности во время "Последнего звонка"УВД г.Ош усилит меры безопасности во время "Последнего звонка"

Погибший в Канаде 34-летний кыргызстанец совершил суицид

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360255_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427384-ru.html

Похожие новости

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло 6-балльное землетрясение

Комитет ЖК поддержал идею перезахоронения погибших во время ВОВ

По Кыргызстану воздух прогреется до 33 градусов — прогноз погоды на 23 мая

Кыргызстанец пытался незаконно провезти в КР тонну риса

Депутат предлагает рассмотреть вопрос перезахоронения останков военнослужащих, погибших в годы ВОВ, в Кыргызстане

22 мая 2017, 15:38       Комментарии

Найденный в канадском городе Монреаль погибший гражданин КР Дмитрий Кайдалов мог покончить с собой. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КР со ссылкой на следствие.
По данным ведомства, мужчина ушел из дома, оставив все документы. Он не выходил на связь и полиция разыскивала его почти три недели. 18 мая в канале реки Сан-Лоран в Монреале был найден его труп. Предполагалось, что мужчина погиб в результате несчастного случая, но сейчас следствие считает, что он мог совершить суицид.
В МИДе отметили, что посольство КР в США контактирует с консулом в Монреале, женой умершего, а также представителями полиции и похоронного дома в Монреале.
Сейчас в Канаде у него остались двое детей и супруга. Она не владеет ни английским, ни французским языками и находится в тяжелом психологическом состоянии, в семье не было сбережений. Соотечественники в Канаде помогли вдове оформить документы на пособие и объявили сбор средств для кремации тела и доставки праха погибшего соотечественника на родину. Акция проходит на краудфандинговой платформе GoFundMe.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум