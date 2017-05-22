По убийству подростка на ГЭС-2 имеется круг подозреваемых - ГУВД

22 мая 2017, 15:24 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Кыргызстане вчера примерно в 22:30 было найдено тело 15-летнего подростка с ножевым ранением. Об этом агентству "Кабар" в ГУВД Чуйской области.

Сообщается, что тело было обнаружено в ГЭС-2, Аламединского района.

"Парень 2002 года рождения был на велосипеде. Сейчас судмедэкспертиза уточняет, употреблял ли погибший спиртные напитки, так как недалеко от тела были обнаружены бутылки из-под водки и стаканы", - сообщили в областной милиции.

Также в ГУВД Чуйской области отметили, что на данный момент имеется круг подозреваемых, проводятся все необходимые следственные мероприятия.

gn:justify'>Также мама детей сообщила, что 21 мая примерно в 12:30 часов ей позвонила ее дочь и просила не разводится с отцом.

"Мужчина, который увез детей, не педофил, а отец. Родители разводятся", - говорится в сообщении областной милиции.