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По убийству подростка на ГЭС-2 имеется круг подозреваемых - ГУВД

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-raione-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427383-ru.html

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Мужчина, подозреваемый в педофилии, оказался отцом детей: мальчик и девочка живы

22 мая 2017, 15:24       Комментарии

Бишкек, 22 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Кыргызстане вчера примерно в 22:30 было найдено тело 15-летнего подростка с ножевым ранением. Об этом агентству "Кабар" в ГУВД Чуйской области.
Сообщается, что тело было обнаружено в ГЭС-2, Аламединского района.
"Парень 2002 года рождения был на велосипеде. Сейчас судмедэкспертиза уточняет, употреблял ли погибший спиртные напитки, так как недалеко от тела были обнаружены бутылки из-под водки и стаканы", - сообщили в областной милиции.
Также в ГУВД Чуйской области отметили, что на данный момент имеется круг подозреваемых, проводятся все необходимые следственные мероприятия.
gn:justify'>Также мама детей сообщила, что 21 мая примерно в 12:30 часов ей позвонила ее дочь и просила не разводится с отцом.
"Мужчина, который увез детей, не педофил, а отец. Родители разводятся", - говорится в сообщении областной милиции.

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