УВД г.Ош усилит меры безопасности во время "Последнего звонка"

22 мая 2017, 15:33 Комментарии

Ош, 22 мая /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Во время "Последнего звонка" в городе Ош будут усилены меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе УВД города Ош.

Как отметили в пресс-службе, праздник "Последний звонок" не должен стать последним днём жизни для школьников, в связи с чем руководство УВД города Ош приняло решение усилить меры безопасности во время мероприятия.

Так, по решению руководства УВД города Ош в каждую школу выделят милиционеров, которые будут вести службу в усиленном режиме. К каждому микрорайону из руководящего состава будет прикреплено ответственное лицо за данный участок, а также созданы группы для фиксации правонарушений на видео- и аудиотехнику и мобильные группы по контролю над центрами отдыха, кафе-ресторанами.

Также проведены профилактические беседы с родителями учеников для проведения мероприятия "Последний звонок" в рамках закона, будут проведены беседы с владельцами дорогих авто по соблюдению правил дорожного движения во время мероприятия. В случае нарушения правопорядка по отношению к нарушителю в рамках закона будут приняты соответствующие меры наказания.