КТЖ: В Боомском ущелье проводится принудительный спуск камней

22 мая 2017, 15:16 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. На участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт 122 км (Боомского ущелья) с 22 по 26 мая 2017 года силами работников Госпредприятия "НК "Кыргыз темир жолу" будут проводиться работы по принудительному спуску камней.

Как сообщили в пресс-службе компании, принудительный спуск камней проводится для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта

"Движение для автотранспорта с 22 по 26 мая 2017 года с 09:00 до 15:00 местного времени будет периодически перекрываться сотрудниками УПМ МВД КР. При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится и будет проведен пропуск автотранспорта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, работы проводятся в светлое время суток при благоприятных погодных условиях.