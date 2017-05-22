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Движение в Боомском ущелье будет временно ограничено из-за спуска камнейДвижение в Боомском ущелье будет временно ограничено из-за спуска камнейГруппа депутатов ЖК намерена встретиться с руководством ТурцииГруппа депутатов ЖК намерена встретиться с руководством Турции

КТЖ: В Боомском ущелье проводится принудительный спуск камней

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ktzh-v-bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427381-ru.html

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22 мая 2017, 15:16       Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. На участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт 122 км (Боомского ущелья) с 22 по 26 мая 2017 года силами работников Госпредприятия "НК "Кыргыз темир жолу" будут проводиться работы по принудительному спуску камней.
Как сообщили в пресс-службе компании, принудительный спуск камней проводится для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта
"Движение для автотранспорта с 22 по 26 мая 2017 года с 09:00 до 15:00 местного времени будет периодически перекрываться сотрудниками УПМ МВД КР. При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится и будет проведен пропуск автотранспорта", - говорится в сообщении.
Как отмечается, работы проводятся в светлое время суток при благоприятных погодных условиях.

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