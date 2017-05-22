Глава Минздрава попросила ОНС МОН КР провести проверку процесса отбора студентов в Венгрию

22 мая 2017, 15:21 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева попросила ОНС МОН КР провести проверку процесса отбора студентов в Венгрию и дать оценку работе комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По их данным, такие действия были обусловлены заявлением депутата от СДПК Жанара Акаева о проведении конкурсного отбора в Венгрию.

Отметим, что нардеп сообщал о том, что конкурс выиграли в основном дети чиновников.