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Глава Минздрава попросила ОНС МОН КР провести проверку процесса отбора студентов в Венгрию

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-min...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427380-ru.html

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22 мая 2017, 15:21       Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева попросила ОНС МОН КР провести проверку процесса отбора студентов в Венгрию и дать оценку работе комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
По их данным, такие действия были обусловлены заявлением депутата от СДПК Жанара Акаева о проведении конкурсного отбора в Венгрию.
Отметим, что нардеп сообщал о том, что конкурс выиграли в основном дети чиновников.

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