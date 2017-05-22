Группа депутатов ЖК намерена встретиться с руководством Турции

22 мая 2017, 15:09 Комментарии

Делегация Жогорку Кенеша прибыла с рабочим визитом в город Стамбул (Турция). Как сообщает 22 мая пресс-служба парламента, в состав делегации вошли спикер Чыныбай Турсунбеков, депутаты Асылбек уулу Дамирбек ("Кыргызстан") и Бахадыр Сулейманов ("Ата Мекен").

Рабочий визит парламентской делегации продлится до 25 мая 2017 года. В рамках визита запланирован ряд встреч с руководством Турецкой Республики.