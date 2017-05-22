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Движение в Боомском ущелье будет временно ограничено из-за спуска камней

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427378-ru.html

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22 мая 2017, 15:17       Комментарии

Движение на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт будет временно ограничено в связи с принудительным спуском камней. Как сообщает пресс-служба государственного предприятия "Кыргыз темир жолу", принудительный спуск будет проводиться с 22 по 26 мая на 122 км автодороги (Боомское ущелье).
"Движение для автотранспорта с 09:00 до 15:00 по местному времени будет периодически перекрываться сотрудниками УПМ МВД КР. При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работы по спуску камней прекратится и будет проведен пропуск автотранспорта. Работы проводятся в светлое время суток при благоприятных погодных условиях", - сообщили в предприятии.

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