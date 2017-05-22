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В правительстве презентовали проект реконструкции ипподрома "Ак-Кула"

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427377-ru.html

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22 мая 2017, 15:23       Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. В правительстве презентовали проект реконструкции ипподрома "Ак-Кула", сообщила пресс-служба кабинета министров.
Премьер Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание по вопросам реконструкции и модернизации арены, расположенной в Бишкеке.
Представлен эскиз, согласно которому посадочные места планируется увеличить до 10 тысяч. Также премьер отметил, что ипподром должен соответствовать международным стандартам.
"На ипподроме "Ак-Кула" будут проводиться конноспортивные и иные культурные мероприятия. Необходимо изучить все инфраструктурные проблемы объекта и качественно провести его реконструкцию", - подчеркнул Жээнбеков.
Премьер поручил доработать проект.

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