22 мая 2017, 15:23 Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. В правительстве презентовали проект реконструкции ипподрома "Ак-Кула", сообщила пресс-служба кабинета министров.

Премьер Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание по вопросам реконструкции и модернизации арены, расположенной в Бишкеке.

Представлен эскиз, согласно которому посадочные места планируется увеличить до 10 тысяч. Также премьер отметил, что ипподром должен соответствовать международным стандартам.

"На ипподроме "Ак-Кула" будут проводиться конноспортивные и иные культурные мероприятия. Необходимо изучить все инфраструктурные проблемы объекта и качественно провести его реконструкцию", - подчеркнул Жээнбеков.

Премьер поручил доработать проект.