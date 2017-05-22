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В правительстве презентовали проект по реконструкции ипподрома "Ак-Кула"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-prav...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427376-ru.html

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22 мая 2017, 14:50       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 22 мая, провел рабочее совещание по вопросам реконструкции и модернизации ипподрома "Ак-Кула" в Бишкеке, сообщает пресс-служба правительства.
На совещании представлено эскизное предложение, согласно которому предусматривается полная реконструкция ипподрома "Ак-Кула". В проекте вместительность объекта планируется увеличить до 10 тыс. посадочных мест.
"На ипподроме "Ак-Кула" будут проводиться конно-спортивные и иные культурные мероприятия. Необходимо изучить предусмотреть все имеющиеся инфраструктурные проблемы объекта и качественно провести его реконструкцию", – подчеркнул Жээнбеков.
По итогам совещания профильным госорганам поручено доработать проект по реконструкции и модернизации ипподрома "Ак-Кула" и повторно внести на рассмотрение правительства.

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