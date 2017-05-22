Как якобы "волна исков" накрывает воображение некоторых СМИ и оппозиции

22 мая 2017, 14:45 Комментарии

"Волна исков", "репрессии против оппозиции", "гонения на СМИ", "индексы международных, по сути американских НПО" и еще несколько выражений, употребив которые можно написать вполне добротную статью для отдельных средств массовой информации. Да, еще - "Атамбаев давит свободные СМИ". Все очень похоже на пособие Остапа Бендера по написанию статей, романов и пьес.

" – Пишете? – вяло спросил Ухудшанский.

– Специально для вас, – ответил великий комбинатор. – Вы, я замечаю, всё время терзаетесь муками творчества. Писать, конечно, очень трудно. Я, как старый передовик и ваш собрат по перу, могу это засвидетельствовать. Но я изобрёл такую штуку, которая избавляет от необходимости ждать, покуда вас охватит потный вал вдохновения. Вот. Извольте посмотреть.

И Остап протянул Ухудшанскому лист, на котором было написано:

"Торжественный комплект. Незаменимое пособие для сочинения юбилейных статей, табельных фельетонов, а также парадных стихотворений, од и тропарей".

"Торжественный комплект" состоял из двух разделов: первый предлагал небольшой словарик из трёх десятков слов, второй – примеры сочинений, составленных исключительно из слов первого раздела. В примечании сообщалось, что при помощи материалов 1-го раздела по методу раздела 2-го создаются также романы, повести, поэмы в прозе, бытовые зарисовки, художественный репортаж, хроника, эпопеи и пьесы.

Перед Ухудшанским "внезапно открылись сверкающие стилистические высоты". Пафос восхищения (или пафос праведного гнева) плюс горсточка правильных слов – и можно добиться успеха в любом литературном жанре."

За прошедшие с тех пор 80 с лишним лет некоторые изменения претерпел словарь, однако метод Бендера продолжает оставаться востребованным.

Все статьи и публикации, которые якобы направлены на защиту свободы слова написаны словно под копирку. Только авторы разные. Складывается впечатление, что пособие наподобие бендеровской все–таки существует. И, возможно, оно разработано вне страны, так как и критика из-за "отката" страны от демократии от различных якобы международных НПО, естественно встроенных в механизм реализации внешней политики одной державы, по риторике и по выражениям похожи как братья-близнецы.

Когда читатель натыкается на выражение "волна исков против СМИ", у него должно сложиться впечатление, что Атамбаев и его команда наладили конвейер по производству судебных исков и накрыли ими все суды, требуя привлечь все СМИ к ответственности. Судя под контенту, большинство кыргызскоязычных газет, известных интернет-изданий, даже некоторые телеканалы и радиостанции должны были срочно нанимать адвокатов, чтобы отбиться от исков, так как самый критикуемый человек в Кыргызстане – Атамбаев. Как ни крути, глава государства вызывает неоднозначные чувства у общества, которые выражаются как в восхищении, так и в жесткой критике.

И это нормально, в любой стране человек, занимающий верховный пост в государстве, вызывает диаметрально противоположные чувства. Так было и будет, государство – это живой организм, состоящий из людей с разными взглядами и психологическими характерами. Но даже в таких случаях существуют рамки в виде законодательства, которые ограничивают вседозволенность, исключают возможность безнаказанности клеветы и оскорблений. В любом демократическом обществе существуют законы, защищающие честь и достоинство гражданина, независимо от цвета кожи, положения, статуса, будь он простым дворником или президентом страны.

Все равны перед законом, все имеют право на защиту своей репутации, при этом законы жестко преследуют любые попытки внесудебного давления путем угроз, физического давления. На этом и держится демократическое общество в тех же США, странах Евросоюза, которые чаще ставят в пример в Кыргызстане, когда пытаются критиковать власть за якобы гонения на СМИ. Когда утверждают о том, что на Западе не давят на СМИ исками. Хотя это не так, там до сих пор бывают случаи подачи исков со стороны политиков, президентов и монархов против СМИ. Но суть в том, что СМИ Запада прошли большой путь, который был достаточно тернистым, пока не выработали в себе бережное и чуткое отношение к свободе слова. Они поняли, что свобода слова – это не вседозволенность, это не разгул полуправды, лжи и безнаказанных оскорблений личности.

В СМИ передовых стран четко и точно уяснили себе, что свобода - это когда свобода одного упирается в свободу другого и имеет эту последнюю своим условием. Это значит, что твоя свобода всегда ограничена свободой другого человека, в том числе и свобода слова.

В итоге западные СМИ выработали жесткие стандарты освещения и подачи материалов, которые не позволяют бездоказательно шельмовать человека. Это стало своеобразной охранной грамотой СМИ.

Трудно даже представить, хотя можно говорить, что невозможно представить – появление публикаций с односторонним освещением скандальной пресс–конференции юристов Текебаева по "Гремучей змее". Журналисты западных СМИ просто проигнорировали бы такие заявления в силу их большой сомнительности.

Но в Кыргызстане все по–другому. Странным образом радетели демократических ценностей пытаются все преподнести иначе, нормальное использование правовых процедур для защиты чести и достоинства в устах гражданских активистов волшебным образом превращается в "гонения и репрессии". Также происходит и с уголовными делами, которые возбуждены против некоторых политиков, которые обвиняются в совершении тяжких преступлений. Это преподносится как преследование основных претендентов на президентский пост, как политические дела. Хотя, если посмотреть все опросы, которые проводятся в Кыргызстане один из фигурантов уголовного дела по коррупции господин Текебаева не вызывает особых симпатий у электората и с трудом занимает последние места в десятке потенциальных претендентов. Да и выборы двух созывов в парламент показали, какая поддержка у Текебаева - его партии с трудом удалось запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда.

Причем попадание партии Текебаева в ЖК КР до сих пор вызывает большие сомнения у некоторых политиков. И достаточно смешно выглядит, когда почти аутсайдера пытаются представить сильным конкурентом, основным оппонентом Атамбаева. Может, даже благодаря Атамбаеву Текебаев сумел как-то удержаться на политической арене, как-никак соратники по оппозиции свергнутого режима.

Впрочем, не стоит и удивляться критике НПО и некоторых политиков власти. Все нормально, исходя из их логики, НПО не могут процветать, если в стране будет стабильно, если она будет подниматься вверх в рейтингах. Тогда перестанут выдавать гранты под различные проекты по защите прав и свобод человека. Это примерно похоже на ситуацию в некоторых странах, где иногда специально убирают урны и люди бросают мусор прямо на улицу. Со стороны это может показаться бескультурьем, но на самом деле - это обеспечение работой дворника, сохранение его рабочего места при страшном дефиците на рынке труда. Если установят урны, то люди начнут бросать мусор туда, это может поставить вопрос о дворнике, его зарплате.

Вот по такому принципу и строится работа НПО, которые вынуждены демонизировать ситуацию, чтобы иногда просто не лишиться источника дохода. Также поступают и политики, но, правда, они играют и на геополитических интересах определенных держав.

Все просто... И очень грустно.