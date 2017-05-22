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ОНС Минобразования проверит процесс отбора студентов для учебы за рубежом

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360263_on...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427374-ru.html

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22 мая 2017, 14:49       Комментарии

Министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева обратилась в Общественный наблюдательный совет ведомства с просьбой провести проверку процесса отбора студентов для учебы за рубежом по гранту.
Как сообщает пресс-служба Минобразования, это решение было принято после того, как на заседании парламента депутат Жанар Акаев заявил, что в этом году документы в Министерство образования подали сотни абитуриентов на поступление, однако они так и не дошли до Венгрии и "пропали" по неизвестным причинам. Помимо этого, также исчезли 25 резервных документов абитуриентов.
Затем выяснилось, что Министерство образования подготовило список из 25 абитуриентов, которые поедут в Венгрию. Среди них оказались дети чиновников и депутатов, в частности статс-секретаря данного министерства, а также акимов айыл окмоту.
Так, по данным Акаева, среди студентов числится Айым Калысбекова, которая является дочерью статс-секретаря Министерства образования и науки Калысбека Шадыханова, Бегимай Мадеминова - дочь депутата Мурадыла Мадеминова и Нуркыз Усупбекова - дочь начальника отдела Минобразования Марата Усупбекова.
Наблюдательный совет ведомства должен дать объективную оценку организации работы комиссии.

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