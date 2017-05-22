В правительстве презентовали проект по реконструкции ипподрома "Ак-Кула"

22 мая 2017, 14:38 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 22 мая, провел рабочее совещание по вопросам реконструкции и модернизации ипподрома "Ак-Кула" в городе Бишкек. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

На совещании было представлено эскизное предложение, согласно которому предусматривается полная реконструкция ипподрома "Ак-Кула". В проекте вместительность объекта планируется увеличить до 10 тысяч посадочных мест.

Премьер-министр С.Жээнбеков подчеркнул, что ипподром должен соответствовать международным стандартам.

"На ипподроме "Ак-Кула" будут проводиться конно-спортивные и иные культурные мероприятия. Необходимо изучить предусмотреть все имеющиеся инфраструктурные проблемы объекта и качественно провести его реконструкцию", - подчеркнул С.Жээнбеков.

По итогам совещания Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта, Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства поручено доработать проект по реконструкции и модернизации ипподрома "Ак-Кула" и повторно внести на рассмотрение Правительства КР.

Напомним ранее, премьер-министр посетил ипподром "Ак-Кула" и провел ряд совещаний по данному вопросу, на которых соответствующим государственным органам было поручено разработать внести проект по реконструкции и модернизации ипподрома.