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Делегация Жогорку Кенеша прибыла с рабочим визитом в Турцию

Источник:
http://kabar.kg/news/delegatci...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427371-ru.html

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РГ: Русский язык в Кыргызстане: "где-то убывает, в другой месте прибывает"

22 мая 2017, 14:42       Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. Парламентская делегация Кыргызстана во главе с торага Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым прибыла с рабочим визитом в город Стамбул (Турецкая Республика). Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.
В рамках визита запланирован ряд встреч с руководством Турецкой Республики.
В состав делегации вошли депутаты Жогорку Кенеша Асылбек уулу Дамирбек и Бахадыр Сулейманов. Отметим, рабочий визит парламентской делегации продлится до 25 мая 2017 года.

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