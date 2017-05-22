Делегация Жогорку Кенеша прибыла с рабочим визитом в Турцию

22 мая 2017, 14:42 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. Парламентская делегация Кыргызстана во главе с торага Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым прибыла с рабочим визитом в город Стамбул (Турецкая Республика). Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.

В рамках визита запланирован ряд встреч с руководством Турецкой Республики.

В состав делегации вошли депутаты Жогорку Кенеша Асылбек уулу Дамирбек и Бахадыр Сулейманов. Отметим, рабочий визит парламентской делегации продлится до 25 мая 2017 года.