ОАО "Северэлектро" планирует отключить за несвоевременные платежи более 2,5 тыс абонентов

22 мая 2017, 14:53 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. ОАО "Северэлектро" планирует 23 мая дистанционно отключить за несвоевременные платежи электроснабжение более 2,5 тыс бытовых абонентов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По состоянию на 23 мая сумма задолженности бытовых абонентов по г. Бишкек составляет 47 млн. сом, в том числе:

- по Свердловскому району – 12 млн сомов;

- Ленинскому району – 21 млн сомов;

- Октябрьскому району – 5 млн сомов;

- Первомайскому району – 9 млн сомов.

ОАО "Северэлектро" принимает платежи в режиме реального времени. Информация об оплате счета за электроэнергию в платежных терминалах "Мобильник", "QIWI" и кассах "Айыл банка" появляется в базе данных "Северэлектро" моментально в режиме реального времени. Теперь электроснабжение потребителей с так называемыми "умными" счетчиками (счетчики АИИСКУЭ), дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после произведения полной оплаты и последующего поступления сигнала на сервер "Северэлектро". Далее с сервера автоматизированная система без участия человека посылает сигнал на подключение прибора учета абонента.