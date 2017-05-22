Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В правительстве презентовали проект по реконструкции ипподрома "Ак-Кула"В правительстве презентовали проект по реконструкции ипподрома "Ак-Кула"Депутат предлагает рассмотреть вопрос перезахоронения останков военнослужащих, погибших в годы ВОВ, в КыргызстанеДепутат предлагает рассмотреть вопрос перезахоронения останков военнослужащих, погибших в годы ВОВ, в Кыргызстане

ОАО "Северэлектро" планирует отключить за несвоевременные платежи более 2,5 тыс абонентов

Источник:
http://kabar.kg/news/oao-sever...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427370-ru.html

Похожие новости

"Северэлектро" дистанционно отключи свет за несвоевременные платежи у более 2,5 тыс. бытовых абонентов

Минобразования планирует передать в ведение Минкультуры Академию художеств

РФ планирует заключить с Кыргызстаном договор о военно-техническом сотрудничестве

В Кыргызстане планируют построить 14 малых ГЭС

Telegram запустил функцию онлайн-платежей

22 мая 2017, 14:53       Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. ОАО "Северэлектро" планирует 23 мая дистанционно отключить за несвоевременные платежи электроснабжение более 2,5 тыс бытовых абонентов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
По состоянию на 23 мая сумма задолженности бытовых абонентов по г. Бишкек составляет 47 млн. сом, в том числе:
- по Свердловскому району – 12 млн сомов;
- Ленинскому району – 21 млн сомов;
- Октябрьскому району – 5 млн сомов;
- Первомайскому району – 9 млн сомов.
ОАО "Северэлектро" принимает платежи в режиме реального времени. Информация об оплате счета за электроэнергию в платежных терминалах "Мобильник", "QIWI" и кассах "Айыл банка" появляется в базе данных "Северэлектро" моментально в режиме реального времени. Теперь электроснабжение потребителей с так называемыми "умными" счетчиками (счетчики АИИСКУЭ), дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после произведения полной оплаты и последующего поступления сигнала на сервер "Северэлектро". Далее с сервера автоматизированная система без участия человека посылает сигнал на подключение прибора учета абонента.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум