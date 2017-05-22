Информация, что якобы педофил похитил детей, не подтверждается. Это был их отец - ГУВД

22 мая 2017, 15:05 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Сообщение в соцсетях и СМИ о том, что якобы педофил похитил детей, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Отметим, что 21 мая примерно в 13:20 в дежурную часть ОВД Аламединского района поступило сообщение от 30-летней жительницы города Бишкек Р.Э. о том, что в одном из зон отдыха расположенного в селе Беш-Кунгей заметили, как мимо них проехала золотистая "Ауди" с маленькой девочкой, которая плакала на переднем сиденье.

По полученной информации были разосланы ориентировки во все органы внутренних дел ГУВД города Бишкек и Чуйской области.

Так, 22 мая 2017 года была найдена мать детей, 33-летняя А.К., которая пояснила, что она разводится с мужем, в связи с этим супруг периодически забирал дочку с сыном. Но потом привозил их обратно.

Также мама детей сообщила, что 21 мая примерно 12:30 часов ей позвонила ее дочь и просила, не разводится с отцом.

"Мужчина, который увез детей, не педофил, а отец. Родители разводятся", - говорится в сообщении областной милиции.